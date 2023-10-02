AÖF kayıt yenileme tarihleri | Kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme süreci 2 Ekim Pazartesi itibariyle başladı. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılabilecek? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi için kayıt yenileme süreci başladı. Üniversitenin açıkladığı akademik takvime göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim 2023'te başlayıp, 16 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek.



Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 16 Ekim 2023 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmeli.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90.25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.

Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yeni dönemde 2 bin 80 lira oldu.

Öte yandan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak.

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