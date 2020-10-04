SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ekim 2020 17:31

Apartman çatısında şoke eden görüntü! Halay çektiler!

Şanlıurfa’da bir grup düğün öncesi 6 katlı binanın çatısında toplanıp halay çekti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlenen gruba idari para cezası uygulandı.

Apartman çatısında şoke eden görüntü! Halay çektiler!
A+ A-

Şanlıurfa'da, yasak olmasına rağmen bir çiftin çeyizinin getirildiği 6 katlı binanın damında davullu zurnalı eğlence yapıldı. Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde bulunan apartman çatısına çıkan davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek halay çekip, karşılıklı göbek attı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla oluşan tepki sonrası polis ekipleri, çeyiz sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.

düğün , halay , para , ceza , para cezası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM