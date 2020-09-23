Araç içinde ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşi ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in Karaköy'deki bir otelin önüne park edilen araçta ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen aracın iki şoförü ile ölen gazetecinin eşi Rossie Indra Vltchek'in tanık olarak beyanları alındı. Rossie Indra Vltchek'in ifadesinde, eşinin şeker hastalığı olduğunu ve bu hastalıkla ilgili ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumundan çıkacak ön otopsi raporunun beklendiği soruşturmada, şu aşamada herhangi bir gözaltı veya yakalama kararı verilmediği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD vatandaşlığı yanında Çekya Cumhuriyeti pasaportu da olan gazeteci Andre Vltchek'in, eşi Rossie Indra Vltchek'le 5 Eylül'de geldiği İstanbul'dan 12 Eylül'de Samsun'a giderek bir otelde 9 gün konakladığı, 21 Eylül gecesi ise iki şoförle kiraladıkları bir araçla İstanbul'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Çiftin Sakarya'da verilen moladan sonra uyumaya başladığı, aracın sabah erken saatlerde Karaköy'deki otelin önüne varmasının ardından uykusundan uyanan Rossie Indra Vltchek'in, eşi Andre Vltchek'i uyandıramadığı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Andre Vltchek'in öldüğünün belirlendiği kaydedildi.