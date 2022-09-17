Araç sahipleri dikkat; akaryakıta indirim gözüktü!

Brent petroldeki düşüşün ardından motorin fiyatlarına büyük indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte motorine indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira civarına gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda 91 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.