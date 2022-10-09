Araç sahipleri şokta: Yine zam geliyor, 30 TL'ye dayanacak!

Geride bıraktığımız hafta üst üste 3 kez zam gelerek fiyatı 4 TL'nin üstünde artan motorin fiyatlarına bir kez daha zam geliyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'ye dayanacak!

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarının oluşturduğu OPEC örgütünün, üretimi kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararı brent petrolün yükselmesine neden oldu. Petroldeki yükselişle beraber ülkemizde akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Motorin grubunda Salı gününden geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, Motorin grubunda 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor. PETROL 100 DOLARA KOŞUYOR Geçtiğimiz hafta içi yükselişini sürdüren brent petrol 98 doların üzerine çıktı. JPMorgan, 2022'nin dördüncü çeyreğinde petrol fiyatının yeniden 100 doları test edebileceğini açıkladı. OPEC'in üretimi azaltma kararına karşı ABD'nin adımları olacağını öngeren JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.