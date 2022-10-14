Arıcılık yapan emekli öğretmenin acı sonu

Tunceli'de, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan arıların soktuğu emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Konak mezrasında 13 Ekim akşam saatlerinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan D.’nin, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü.



Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan D., nakliyecilerin ‘Biz götürelim’ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı. Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, D.’nin aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü.

KURTARILAMADI

D.'yi aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

D.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. D.’nin hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA