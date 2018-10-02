Arkadaşları işten atılınca 1013 işçi iş bıraktı

Eskişehir’de bir fabrikada 16 işçinin işten çıkartılmasına tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bin 13 işçi, grev kararı alarak üretimi durdurdu.



Eskişehir'de ev aletleri üretimi yapan bir fabrikada performans düşüklüğü sebep gösterilerek işten atılan 16 işçiye arkadaşları sahip çıktı. Sözleşmeli çalışan arkadaşlarına destek vermek için 3 ayrı fabrikada Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bin 13 işçi iş bırakma kararı aldı. Eskişehir Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan,,16 işçinin mesai eylemlerine katıldıkları için işten atıldıklarını iddia ederek, arkadaşlarının işlerine geri dönmesini beklediklerini söyledi.

“İŞVEREN SÖZÜNDE DURMADI”

Eskişehir Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, toplu sözleşmelere uyulmadığı için başlatılan eylemlerden sonra işverenin uzlaşalım çağrısı yaptığını söyledi. Çağrıya sendika olarak olumlu cevap vermelerine rağmen arkasından sözleşmeli 16 işçinin işten çıkarıldığını söyleyen Büyükbeyhan, “20 gün önce işverenden iş yerlerindeki eksiklikler için bazı talepler yapıldı. Toplu sözleşmelere uyulmadı. Mesai eylemi başlatıldı. Yemekten sonra yarım saat iş bırakma eylemleri düzenlendi. Bunun arkasından şirket genel müdürü sendikaya giderek ‘Eylemleri bitirelim, İtalya'ya gideceğim dönüşte halledelim' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine eylemler bitti. Hemen sonrasında 16 kişinin iş akitleri feshedildi. Bu yüzden 3 fabrikada üretim kesildi. Bin 13 sendikalı iş bıraktı. İşten çıkarılan arkadaşların işe geri alınması ve toplu iş sözleşmelerine uyulmayan maddelerin düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.