Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Bakanlık'tan Çiftlik Bank için flaş karar !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Dolar fiyatlarında sert düşüş !
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Aselsan'dan dev ortaklık ! Anlaşma tamam...
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Münir Özkul'dan sonra 2. şok: Aydın Boysan hayatını kaybetti !
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
Abdullah Gül bu sefer sessiz kaldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2018 21:31

Arkadaşlarına şantajlı tuzak !

Bir kadınla tanıştırdıkları arkadaşlarının cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan suç ortakları tutuklandı.

Arkadaşlarına şantajlı tuzak !
A+ A-

Bir kadınla tanıştırdıkları arkadaşlarının cinsel ilişkisini gizli kamerayla görüntüleyip şantaj yapan suç ortakları tutuklandı

Ankara’da Engin T. temizlik firmasında çalışırken tanıdığı, yıllardır arkadaşı olan N.G.’yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kurduğu kumpasta yer alan kadının eşinden boşandığını söyleyen şüpheli, N.G.’nin kadınla cinsel birlikteliğini eve yerleştirdikleri gizli kamerayla kaydetti. Sonra arkadaşına, “Kadın evliymiş, eşi duyarsa bittik. Bizden para istiyor. Birlikte olduğunuz görüntüler elindeymiş” diyerek olayı kapatma bahanesiyle para almaya başladı.
N.G.’nin birlikte olduğu kadını, Engin T.’nin suç ortağı Hatun B.’nin ayarladığı öğrenilirken, kadın ilişki sonrası ortadan kayboldu! Hatun B. ise N.G.’yi yaptıkları telefon görüşmelerinde birlikte olduğu kadınmış gibi kandırdı. N.G.’yi “Eşim duyarsa ikimizi de öldürür. İlişki görüntülerini yok etmeliyiz” diye tehdit etti. Engin T. ile Hatun B. şantaj yaparak N.G.’den para almaya devam etti.

52 bin lira kaptırdı

İkilinin sürekli para istemesinden şüphelenen N.G. “Bundan sonra size para vermeyeceğim” deyince daha çok tehdit edildi. Daha fazla dayanamayan N.G. sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü gasp bürosuna başvurarak, Engin T. ve suç ortağı Hatun B.’ye toplam 52 bin lira kaptırdığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

şantaj , tuzak , kadın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM