Asgari ücret ve emekli zammı için yeni tahmin

Dün ilk kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında 2024 yılı zamlı asgari ücret için bir rakamın konuşulmadığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında hem asgari ücret için hem de emekli maaşı zammı için açıklanmasını beklediği ücreti duyurdu.

Türkiye'deki tüm çalışanlar ve aileleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak 2024 yılı asgari ücret zam oranı kararını beklerken, komisyon dün ilk kez toplanmıştı.

İlk toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığı belirtilirken Çalışma Bakanı Işıkhan, “Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonun kararı öncesinde kamuoyunda zamlı asgari ücret için yeni iddialar yer bulmaya devam ederken Prof. Dr. Ersan Şen Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, AK Parti iktidarını 2024 yılında 1 kez zam yapma kararı aldığı asgari ücret için beklentisini açıkladı.

Canlı yayında zamlı asgari ücret tahmini

Türkiye'de 10 milyona yakın kişinin asgari ücretli çalıştığını belirten Prof. Dr. Ersan Şen "Bu insanlarda hak arayalım, ses çıkaralım gibi bir reaksiyon yok. Asgari ücret belirleme üyelerinin 5'i sendika üyesi, 5'i işveren, son 5'i ise hükümet. Herhangi bir işçinin külliyeden bir randevu talebi alabiliyor mu? Hayır. Ama sanayici müteahhit için öyle değil." dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen, asgari ücret için "Ekonomist arkadaşlarla görüştüm. Seçim baskısını da hesaba katmak kaydıyla benim beklentim, 17 bin 500 lira ila 18 bin aralığında. Daha fazlası soruna yol açıyor. Yüzde 55 oranında bir zamma tekabül ediyor. Bu karar işveren adına alınan bir karar. Asgari ücret eğer daha fazla artırılırsa işveren küçülmeye gider, işsizlik patlar, iyice kayıt dışı çalışmaya sapılır." dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen'in emekli zammı tahmini

Emeklilere yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşının ne olacağı sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. ersan Şen, "Emekliye yapılacak zam beklentim ise 12 ila 13 bin arasında. Eğer zam yapılmazsa emekli onun hesabını seçimde sorar. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması gibi bir durum yok. Eğer böyle bir şey olursa bunun hesabını EYT'lilerin örgütlendiği gibi emekliler de örgütlenip sorar." ifadelerini kullandı.