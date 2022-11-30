Asgari ücret ve EYT'de kritik gelişme! Milyonların beklediği toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin ile bir araya geldi. Görüşmede asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi ele alınacak.

Konuyla ilgili bilgileri paylaşan CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomi ve çalışma hayatı konulu bir zirve gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Oldukça kritik bazı başlıklar var. Bakan Bilgin yarın işveren ve işçi kesiminin temsilcileriyle görüşme yaparak asgari ücret maratonunun takvimini belirleyecek. Bu ayın sonuna doğru asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bu akşam gerçekleşecek görüşmede belirlenecek asgari ücret takviminde öngörülerin masada olması bekleniyor. Toplantının ikinci maddesi EYT ile ilgili düzenleme olacak. Bakan Bilgin’in verdiği bilgilere göre esasında haziran ayı itibarıyla 1.5 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. O düzenlemenin bütçeye etkisi ne olacak? EYT’linin taleplerinin ne kadarı karşılanabilecek.

Ayrıca işverenin kıdem tazminatı yükü masaya getirilmişti. Bunun da değerlendirilmesini bekliyoruz. Emekli çalışan ve emekli olmayan çalışanın prim eşitlenmesi talebi vardı. Bu talebinde toplantının gündemi olması bekleniyor.

Bugün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı yapıldı. Belediye Başkanlarının bir talebi oldu. Belediyelerin SGK prim ve vergi borçlarının yapılandırılması talebi geldi. Bu akşamki toplantıda değerlendirileceği edinilen bilgiler arasında.”

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN YAPILACAK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

EYT’DEN KİMLER YARARLANACAK, YAŞ ŞARTI ARANACAK MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “EYT’den kimler yararlanacakla ilgili 8 Eylül 1999’dan önce işe giren SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkes yararlanacak. SSK’lılarda 25 yıl erkeklerde, bayanlarda 20 yıl. 5 bin prim günü. Kadınlar ve erkeklerde Emekli Sandığı ve Bağkur’lularda 25 yıl ve 20 yıl, 9 bin ve 7 bin 200 prim günü olan herkes yararlanacak.