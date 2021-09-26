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Aşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırı

Aşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırı

Ankara’da aşı karşıtlarının düzenlediği “Büyük Uyanış Başkent” adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan zanlı gözaltına alındı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark’ta “Büyük Uyanış Başkent” başlığıyla miting düzenledi.

YUMRUK ATTI, GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı. 

Etiketler miting polis saldırı
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