Asıl kış şimdi başlıyor: Lapa lapa kar yağacak! İşte o iller...

Meteorolojik kaynaklar, pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteorolojik kaynaklar, pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görüleceğini duyurdu. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de ise kar yağışı etkili olacak.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK İLLER

Pazar gününden itibaren kar yağışı görülecek iller şöyle sıralandı:



Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.



Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller de şöyle:



Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan





İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Son hava durumu tahminlerini aktaran CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cumartesi akşam Trakya, gece İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, sıcaklık değişmiyor. Marmara, iç ve doğu bölgeler de sisli. Pazar günü Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, İç Anadolu, Ankara, Yozgat, Kastamonu, Konya, Kayseri karla karışık yağmurlu ve hafif Kar yağışlı" mesajını paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN 6 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

"TÜRKİYE GERÇEK MANADA KIŞA GİRİYOR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise orta vadeli hava durumu tahminlerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asıl kış mevsiminin yeni başlayacağını belirten Ökten şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve ABD için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları ülkemize atak üzerine atak yapacak..."

Ökten sözlerini şöyle sürdürdü:



"ABD kar altında. Sert bir Aralık ayı yaşadılar. Ocak ayını ise daha ılıman geçirecekler. Soğuklar artık Türkiye'ye akmaya başlayacak..."



