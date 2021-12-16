Asıl kış şimdi geliyor! İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye bugün itibariyle hem sağanak yağmur yağışına hem de kar yağışına ev sahipliği yapacak. Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek. İstanbul'da ise 21 Aralık salı günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDAN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte 16-21 Aralık tarihleri arasında beklenen hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilerek, "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Hava 20 Aralık Pazartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olurken, 21 Aralık Salı günü, parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLÇELER

Kar yağışı Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak.

Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eserken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















