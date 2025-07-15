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Asker kaçağı PKK'lı teröristler teslim olursa askere alınacak mı ?

Asker kaçağı PKK'lı teröristler teslim olursa askere alınacak mı ?
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Terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın temsili silah bırakma töreni sonrasdında merak edilen sorulardan biri olan "askerlik çağına gelmiş PKK'lılar ne olacak" sorusuna yanıtı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi...

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de kurulacak komisyona çevrilirken kamuoyunun aklındaki sorulara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu soruların en dikkat çekenlerinden biri de askerlik çağı gelen PKK'lıların durumu ile ilgili olandı.

AK Parti'nin haftasonu gerçekleşen Kızılcahamam Kampı'nda da ana gündem maddelerinden biri olan yeni süreç ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı açıklama dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ise “askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusuna, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” dediği belirtildi.

Türkiye Gazetesi

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Etiketler PKK terör terörist askerlik çağı örgüt üyesi teröristler yaşar güler milli savunma bakanı
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