Asker toprak altında buldu !

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın toprağa gömerek gizlediği 2 adet AT-4 tanksavar füzesi bulundu.

Şırnak’ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

AT-4 tanksavar füzelerinin zırh delme özelliği bulunuyor.

TSK'dan operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:

1. BTÖ’ne yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında; BTÖ mensuplarının güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanmak maksadıyla Biliç T. Hd.Bl. 3 km güneydoğusunda, silah ve mühimmat gizledikleri duyumu elde edilmiştir.

2. 23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, 48’inci Hd.Tug.K.lığı emir-komutasında 1 Hudut Özel Harekât Bl. ile 26 Mayıs 2017 tarihinde, elde edilen duyuma yönelik olarak söz konusu bölgede Arama/Tarama faaliyeti icra edilmiştir.

3. Faaliyet neticesinde arazide toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat bulunmuştur.

a. 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,

b. 2 adet 60 mm havan,

c. 10 adet 60 mm havan mühimmatı.