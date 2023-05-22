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ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tarihlerinde değişiklik
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takviminde değişiklik yapıldı.

Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilmesi beklenen ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi) final sınavlarının tarihinde güncellemeye gidildi. Yapılan açıklamaya göre, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. 

"Bahar Yarıyılı Online Final Sınavı Tarihlerinde Değişiklik" başlıklı duyuruyla final tarihleri duyuruldu. 

 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır.
Başarılar dileriz." denildi. 

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