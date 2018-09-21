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  3. 21 Eylül 2018 15:30

ATAK helikopterleri harmandalı oynadı

İstanbul 3. Havalimanı'nnda gerçekleştirilen TEKNOFEST’in 2’inci gününde harmandalı oynayan ATAK helikopterlerinin gösterisi hayran bıraktı.

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Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2’inci gününde de nefes kesen gösterilerle devam ediyor. İstanbul 3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST’te dün yaptıkları harmandalı gösterisiyle mest eden ATAK helikopterleri bugün de gökyüzünde şov yaptı. Vatandaşlar tarafından çok beğenilen ve dakikalarca alkışlanan ATAK helikopterleri, yeniden harmandalı gösterisiyle gökyüzünde yerini aldı. ATAK helikopterlerinin harmandalı oyunu vatandaşların beğenisini topladı.

TEKNOFEST'e yoğun ilgiTEKNOFEST'e yoğun ilgi

 

İHA

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