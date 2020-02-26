Atakan Kayalar hakkında skandal paylaşımlar yapmıştı... Karar verildi

İnternette fenomen olan Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Erkan Naldemirci hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Erkan Naldemirci, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından “müstehcenlik” suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Mahkeme, Naldemirci hakkında haftada 4 gün en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Öte yandan, Erkan Naldemirci 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı Özyeğin Üniversitesinden kovulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci isimli şahıs, sosyal medyada videolarının yayınlanmasının ardından gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında "Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim" yorumunda bulunmuştu.