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  3. 28 Aralık 2018 16:15

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşını tatilini yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu
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Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

Yılbaşına üç gün kala, 2019'a İstanbul dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, özellikle biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.

İHA

yılbaşı , yoğunluk , tatil , atatürk havalimanı
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