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  3. 21 Aralık 2018 11:46

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla ilgili önemli açıklama

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 30 ve 31 Aralık'ta yapılması planlanan büyük taşınmanın ertelenmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni sürece ilişkin açıklama yaptı.

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla ilgili önemli açıklama
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 Taşınma sürecinin titizlikle ve eksiksiz olarak tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacaktır" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak büyük taşınma işlemi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girmiş ve 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle havalimanından uçuşlar başlatılmıştır. İlk etapta günde 10 sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda 10 Aralık tarihi itibariyle yeni seferler konulmuştur. Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır.

Atatürk Havalimanı'nın taşınma tarihi ertelendiAtatürk Havalimanı'nın taşınma tarihi ertelendi

"KADEMELİ TAŞINMA HIZLANDIRILACAK"

"Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken havayolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacaktır."

 
 

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