Atatürk'e hakaret davasında başsavcılık itiraz etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit televizyonunda “Zulüm 1938’de son buldu” başlıklı haberle ilgili olarak sorumlu müdür Ali Özken’in, “Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret” suçundan yargılandığı ve beraat ettiği karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.



Akit TV’nin, 10 Kasım 2015’teki yayınında kullanılan “Zulüm 1938’de son buldu” şeklindeki altyazısı nedeniyle 426 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akit TV programlardan sorumlu müdürü Ali Özken hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, sanık Ali Özken üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatına karar verdi.

‘Yasaya aykırı’

Mahkemenin verdiği beraat kararına itiraz eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Başsavcılık tarafından İstinaf Mahkemesi’ne sunulan dilekçede istinaf kararının nedenlerini şu ifadelerle sıraladı: “Haber içeriğinde Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret edilmiş olduğunun kabulünün gerektiği, bu ifadenin ağır eleştiri, ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, tahkir ve tezyif edici nitelikte olduğu, Atatürk’ün manevi şahsına, hatırasına alanen hakaret niteliği taşıdığı açıktır. Sanığın sübut bulan eyleminden cezalandırılması gerekirken hakkında beraat kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”