Atatürk'e hakaret eden Akar 8 gündür yakalanamadı

‘ATATÜRK’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanan Süleyman Yeşilyurt’un katıldığı televizyon programının sunucuları Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu, ifadeye çağrıldı.

TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt ile sosyal medyada Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan Akar hakkında başlatılan soruşturmada Süleyman Yeşilyurt tutuklanmıştı. Üç vatandaşın şikâyeti üzerine soruşturmaya sunucular Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu da eklendi. İki şüpheli dün Bakırköy Adliyesi’nde ayrı ayrı ifade verdi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Mustafa Armağan ifadesinde, Yeşilyurt’un üslubunu tasvip etmediğini ifade ederek, “Canlı yayındı, müdahale edemedik” dedi. Yavuz Bahadıroğlu da Yeşilyurt’un sözlerine katılmadığını söyledi.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hasan Akar ise 8 gündür yakalanamadı.

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