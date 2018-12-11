Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...

Meteoroloji, 32 ilde hayatı durma noktasına getirecek 3 günlük kar yağışı için alarm verdi. Bugün 6 ilde etkili olan kar yağışının asıl etkisini yarından itibaren göstereceği belirtilirken, kar nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilebilir



İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu illerinin tamamınında yoğun kar yağışı içinMeteoroloji alarma geçti. Ankara ile 31 ili vuracak kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilebilir.



30'DAN FAZLA İLDE HAYATI DURDURACAK



Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı okulları tatil ettirecek kadar etkili olacak. Meteorolojinin geçtiği rapora göre kar yağışı 3 gün sürecek ve Cumaya kadar 30'dan fazla ilde hayatı durduracak.



3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK



Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek.

Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün boyunca şu illeri etkileyecek: Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak,Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı,Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum,Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI; ARAÇLAR YOLLARDA KALDI



DOğu Karadeniz'de, soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Trabzon'un Zigana Dağı geçidi ile Bayburt'un Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zigana Dağı geçidinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın yol dışına çekilmesi ile ulaşım verilmeye başlandı.



Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kopa Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği başlattı.



YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI VERİLEN İLLER



İç anadolu ve doğu anadolu kar yağışı etkisine girerken kıyı illerinde şiddetli yağış ve fırtına var. Bugün Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güney yönlerden fırtına (60-90 km/saat) şeklinde rüzgar var. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak , Bartın ve Adıyaman'da ise sel baskınlarına sebep olabilecek yoğunlukta şiddetli yağış görülecek.



SAMSUN'DA FIRTINA DEHŞETİ: 3 YARALI



Samsun’da saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bir ağacın kırılan dalı, anne ile 2 çocuğunun üzerine düştü. Anne ve 2 çocuğunun yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatte yer yer 70-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde esen lodos şehrin birçok noktasında zarara yol açtı.

AKDENİZ’DE ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın gündüz saatlerinde Akdeniz’de 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak vatandaşları duyarlı olması konusunda uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan uyarı bildirisinde şu ifadeler kullanıldı: "Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor."



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. ) 10



İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 6



Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 18



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17



Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16



Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 19



Erzurum: Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.) 11

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















