ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi

ATV'nin “Kuruluş Osman” dizisinde Atatürk'ün tarihe yön veren "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildi.

ATV'nin “Kuruluş Osman” dizisinde Atatürk'ün tarihe yön veren "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildi.

Bizanslı komutan, Atatürk'ün o sözünü "Ben size düşünmeyi değil ölmeyi emrediyorum!" şeklinde değiştirerek söyledi.

ATV'nin dizisine sosyal medyada tepki yağdı.