Avukat dilara ''Beni kurtar'' diye mesaj atmış ama...

İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay D. tarafından öldürülen avukat Dilara Y.'nin dayısı "'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım" dedi.

İstanbul Tuzla’da avukat Dilara Y.’ı silahla öldüren Oktay D. 'tasarlayarak öldürme', 'silahla yağmaya teşebbüs', 'silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Dilara Y.'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.

Ablasının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından konuşan Merve Y. ise, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor belki biri görür diye" dedi.

Ablasının eski nişanlısının uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Y., "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı. Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam sesini çıkaramadı. Defalarca şikayet etti, 'Seni kana boğacağım.' mesajları vardı. Ama tutuklamadılar. Hiçbir önlem almadılar" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Y., "Benim ablam avukat onlarca kadının hakkını savundu. Güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Onlar ayrılalı 5 ay oldu. 5 aydır ablamın uzaklaştırma kararı var. 5 aydır ablamın mal varlığına el koymak için tehditler etti. Kendisi zaten uzman çavuş değilmiş. Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı. Ben ağlamıyorum ben dik duruyorum. Tüm kadınlar için dik duracağım" dedi.