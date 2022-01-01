  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ayasofya Camii'ne yılın ilk sabah namazı akını

Ayasofya Camii'ne yılın ilk sabah namazı akını

Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter'da “Alice camide, milletçe duadayız” diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti. İstanbul'da birçok cami doldu taştı. Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Ayasofya Cami'ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu. Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti.

Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Etiketler ayasofya camii sabah namazı yılın ilk sabah namazı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'de gidilebilecek en iyi tatil yerleri açıklandı
WhatsApp'ta yeni dönem! Artık adınızı gizleyebilirsiniz
Yılbaşı gecesi Taksim'de iğrenç taciz! Genç kızlar böyle yakalattı
Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları
Meteoroloji bu illerimizi uyardı! İşte yeni yılın ilk hava durumu
İstanbul'un boğaz köprülerinde artık çift yöne ücret ödenecek!
Doğalgaza da yüzde 25 zam
Koronavirüsü bilmişti... Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri korkuttu
Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?
İşte 2022 resmi tatil günleri! Bayram tatilleri kaç gün olacak?