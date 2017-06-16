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  3. 16 Haziran 2017 12:44

Aybüke öğretmen şehit olmuştu... Bir acı haber daha !

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmenden sonra yaralı asker de şehit oldu.

Aybüke öğretmen şehit olmuştu... Bir acı haber daha !
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Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin uygulama noktasında yaptıkları bombalı araçlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Gülnar tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki yakınlarını yasa boğdu. Aynı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu da şehit olmuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN ŞEHİT OLMUŞTU

Teröristlerin bombalı aracı patlatmadan önce AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ı hedef alarak yeğeninin kullandığı araca yönelik düzenledikleri silahlı saldırıda ise başka bir otomobilde bulunan müzik öğrmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.

Aybüke öğretmenin katilinin kimliği tespit edildiAybüke öğretmenin katilinin kimliği tespit edildi

 

Habertürk

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