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Aydın Valiliği'nden polis şiddeti görüntüleriyle ilgili açıklama

Aydın Valiliği'nden polis şiddeti görüntüleriyle ilgili açıklama

Aydın Valiliği, gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medyada paylaşmasıyla büyük tepki ile karşılanan polis şiddeti görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Aydın’ın Efelen ilçesinin Orta Mahallesi’nde kaydedildiğini belirttiği görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaşmış, Yarkadaş’ın paylaştığı görüntülere göre bir bekçi, motosiklet kullanan gence; “Öldürürüm, öldürürüm. Alkollüsün onu kullanıyorsun, gebereceksin" dediği görülmüştü. 

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Olaya tepkilere çığ gibi büyürken; Aydın Valiliği harekete geçti.

 İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI
Olaya karışan güvenlik güçleri hakkında idari soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"06.12.2021 günü saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle civarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan kapama planı uygulaması esnasında bir şahsın motosikletiyle beraber uygulama noktasında durmayarak kaçtığı görülmüş, kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır.

Şahsın 0,89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır.

Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmı ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir Komiser Yardımcısı ile bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

 Güvenlik personeline; Emniyet Teşkilatının gerektirdiği şekilde Hukuk Devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır."

Etiketler polis şiddet
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