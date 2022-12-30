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Aydın'da tüp patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: 1 kişi gözaltına alındı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Aydın'da bulunan bir dönerci dükkanında tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken yangında 7 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Patlama sonrası Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan ilk açıklama geldi. Aksoy, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi. Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

 

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından patlamayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Nazilli’de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın patlama hakkında adli soruşturma başlattığını aktaran Bozdağ, soruşturma için üç cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini söyledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını aktaran Bozdağ, patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Etiketler aydın tüp patlama
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