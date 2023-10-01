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AYM Başkanı Arslan: ''AİHM kararına biz katılmıyoruz''

AYM Başkanı Arslan: ''AİHM kararına biz katılmıyoruz''
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Meclis'teki yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşarak "AİHM kararına biz katılmıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli zaten" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Bank Asya ve ByLock (Yüksel Yalçınkaya) kararına ilişkin sorusu üzerine Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyledi. Arslan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler." dedi.

Arslan şöyle devam etti: "AİHM'in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye'de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz."

Etiketler Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan Zühtü Arslan aym anayasa mahkemesi avrupa insan hakları mahkemesi aihm
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