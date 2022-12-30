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AYM HDP davası için tarih verdi

AYM HDP davası için tarih verdi
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Anayasa Mahkemesi, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşecek.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Talebin 6 Ocak'ta karara bağlanacağı öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep göndererek HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini istemişti. 

Etiketler aym anayasa mahkemesi hdp seçim yardımı yardım karar görüşme
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