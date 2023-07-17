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Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 7,6 milyon dolar destek

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 7,6 milyon dolar destek
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya elektrik desteği için 7,6 milyon dolar yardım içeren kararı imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na tahsis edildi.

Etiketler Azerbaycan ukrayna
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