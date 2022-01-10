Aziz dizisinde koronavirüs şoku

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin setinde koronavirüs vakası çıktı.

Hikayesi 1930'lu yılların Hatay'ında geçen Aziz dizisi iki haftalık aranın ardından 9. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği Aziz dizisinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı Aziz'in setinde koronavirüs vakası görüldü. ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin dün yapılması planlanan çekimleri koronavirüs vakası yüzünden iptal edildi. Dizinin Efnan’ı Simay Barlas’ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız hemen karantinaya girdi.



Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümünün 14 Ocak’ta ekrana gelmesi planlanıyordu. Bu yeni gelişmenin dizinin çekimlerini ve yayın takvimini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.