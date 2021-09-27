  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum

Bahar Candan: 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan, "Otelde yaşıyorum 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum." açıklamasıyla gündem oldu.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan TV yıldızı Bahar Candan, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

Seren Serengil, Bahar Candan’a lüks yaşantısının sırrını ve bu paranın kaynağını sordu.

"PEKİ O KADAR KAZANIYOR MUSUN?"
"Ben 3 ayda 1 Trilyonluk oluyorum" diyen Bahar Candan'a, Serengil, "Peki o kadar kazanıyor musun?" diye sordu.

Soruyu gülerek geçiştiren Bahar Candan, ”Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor” dedi.

Etiketler beyaz tv bahar candan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın ilk DNA aşısına onay çıktı
40 yaşında KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu
Emine Erdoğan hakkında suç duyurusu
Bir ilçe diken üstünde! Dev yarıklar yerleşim yerlerine ulaştı
İstanbul'da rehine operasyonu: 14 kişiyi polis kurtardı
Erdoğan'dan ''Barınamıyoruz'' eylemlerine ''Gezi Parkı'' tepkisi
''Bunlar iyi günlerimiz'' dedirten araştırma: ''Felaketlerle dolu bir hayata hazır olun''
TESK Başkanı: Zincir marketler fiyatları indirdi
''İktidara gelir gelmez maaşlara yüzde 70 zam yapacağız''
Engelli öğrenciye şiddetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı