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Bahar yağmurları geliyor, hava ısınacak ama yağışlar fena vuracak

Bahar yağmurları geliyor, hava ısınacak ama yağışlar fena vuracak
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada 6 derece birden yükselecek ancak yağışlar geri geliyor. Haftanın ikinci günü itibariyle yağışlar tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak ve Iğdır çevrelerinin sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri


haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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