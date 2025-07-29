  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bahçeli, Next Sosyal'de hesap açtı

Bahçeli, Next Sosyal'de hesap açtı

Bahçeli, Next Sosyal'de hesap açtı
Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın daveti üzerine yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gönderdiği davet mektubunda, "Fikri ve sosyal hayatımızın dijital dünyaya taşındığı bu çağda, özgür ve güvenli bir ortamda bir araya gelebilmenin önemine yürekten inanıyorum. Mevcut sosyal mecralarda sahte hesaplar, kasıtlı dezenformasyon, eleştiri adı altında hakaret, linç kültürü ve algoritmaların yönlendirdiği manipülasyonlarla dijital iklimin giderek büyük bir karanlığa ilerlediğini birlikte tecrübe ediyoruz. Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık" dedi.

'AMACIMIZ, KUCAKLAYICI BİR DİJİTAL İKLİM OLUŞTURMAK'

Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu Next Sosyal'i hayata geçirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak. Next Sosyal'in dijital dünyada insan onurunu, hakkaniyeti ve sağduyuyu önceleyen bir anlayışı hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Bilginin, tecrübenin ve iyi niyetin gürültüye kurban gitmediği yeni bir yuva kuruyoruz. Sizlerin fikirlerinden ilham alan genç kardeşlerimizin çabalarını desteklemenizi çok önemsiyoruz. Bu yeni yolculuğumuzda yanımızda olmanız bizlere güç ve ilham verecektir. Sizi ve kıymetli çevrenizi heyecanımıza ortak olmanız için Türkiye'nin yeni dijital yuvası Next Sosyal'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİNE HAYIRLI OLSUN

Davet üzerine Next Sosyal ailesine dahil olan Bahçeli, yerli sosyal medya platformundaki ilk paylaşımında, "Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum" dedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın daveti üzerine yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

DHA

text-ad
Etiketler MHP Devlet Bahçeli next sosyal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak Erdoğan ''şube açın'' talimatı vermişti: Yüzlerce personel işten çıkarılacak AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç taciz! Tekme tokat dövdüler AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç taciz! Tekme tokat dövdüler Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Bazı bankalar konut kredisi faizlerini yüzde 3'ün altına indirdi.... Bazı bankalar konut kredisi faizlerini yüzde 3'ün altına indirdi.... Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest! CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest! Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi! Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi!
Parasını faize koyanlara kötü haber: TL mevduat faizleri değişti Parasını faize koyanlara kötü haber: TL mevduat faizleri değişti Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor ''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! ''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Sokak ortasındaki kanlı miras kavgasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı Sokak ortasındaki kanlı miras kavgasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi!