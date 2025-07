Bahçeli, Next Sosyal'de hesap açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın daveti üzerine yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gönderdiği davet mektubunda, "Fikri ve sosyal hayatımızın dijital dünyaya taşındığı bu çağda, özgür ve güvenli bir ortamda bir araya gelebilmenin önemine yürekten inanıyorum. Mevcut sosyal mecralarda sahte hesaplar, kasıtlı dezenformasyon, eleştiri adı altında hakaret, linç kültürü ve algoritmaların yönlendirdiği manipülasyonlarla dijital iklimin giderek büyük bir karanlığa ilerlediğini birlikte tecrübe ediyoruz. Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık" dedi.

'AMACIMIZ, KUCAKLAYICI BİR DİJİTAL İKLİM OLUŞTURMAK'

Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu Next Sosyal'i hayata geçirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak. Next Sosyal'in dijital dünyada insan onurunu, hakkaniyeti ve sağduyuyu önceleyen bir anlayışı hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Bilginin, tecrübenin ve iyi niyetin gürültüye kurban gitmediği yeni bir yuva kuruyoruz. Sizlerin fikirlerinden ilham alan genç kardeşlerimizin çabalarını desteklemenizi çok önemsiyoruz. Bu yeni yolculuğumuzda yanımızda olmanız bizlere güç ve ilham verecektir. Sizi ve kıymetli çevrenizi heyecanımıza ortak olmanız için Türkiye'nin yeni dijital yuvası Next Sosyal'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİNE HAYIRLI OLSUN

Davet üzerine Next Sosyal ailesine dahil olan Bahçeli, yerli sosyal medya platformundaki ilk paylaşımında, "Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum" dedi.

