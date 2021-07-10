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Bahçeli'den Halk TV'ye dikkat çeken mesaj

Bahçeli'den Halk TV'ye dikkat çeken mesaj

MHP lideri Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'nin eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik, 'Fethullah Gülen'e her türlü olanağı sundu' sözlerine Halk TV'ye gönderdiği mesaj ile tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin 'Bülent Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu' sözlerini eleştirdi.

Bahçeli, "Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır" dedi.

 Bahçeli, Halk TV'de yayımlanan Özlem Gürses'in programına yanıt göndererek "Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3.5 yılı bulan 57. Cumhuriyet Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti.

Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim.

 Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum. Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum."

Etiketler devlet bahçeli halk tv mesaj canlı yayın
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