Bakan açıkladı: İstanbul'a 10 boğaz köprüsü daha geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turhan, "Atatürk Havalimanı'ndaki tüm iniş kalkışları 31 Aralık'ta yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz. İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Projenin 2020'ye kalmaması lazım" dedi.