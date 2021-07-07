Bakan Akar'dan ABD ile kritik temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.
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