Bakan Akar'dan ABD'ye S-400 telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. "



MEKTUPTA NE VARDI?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve S-400 kararlığını kıramayan Amerika, tehditleri işe yaramayınca mektup hamlesi yaptı. Tehdit dolu mektupta çözüm bulunamaması durumunda atılacak adımlar sıralandı.

Milli Savunma Bakanlığı ilk yaptığı açıklamada mektubun geldiğini teyit etti.

"Savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir."

Ardından ayrıntılara ilişkin bir açıklama daha yapıldı.

"Mektupta belirtilen yaptırımlar tamamen Türkiye’nin F-35 Programında çıkarılmasına yönelik ön adımları ve planlamayı kapsamakta"

Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusü Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması ve görüşmelere devam edilmesi talebinde bulundu.

Shanahan, S-400'den vazgeçilmemesi durumunda atılacak adımları Akar'a iletti.

Mektupta, Eglin Hava Üssünde F-35 eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edildi. F-35 eğitimi için kasım ayına kadar Amerika'ya gitmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceği mektupta bildirildi. Ayrıca, 12 Haziran'da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği vurgulandı. Türk şirketlerine parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedildi. Mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara yönlendirileceği ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması kararına tepki gösteren Amerika, en son S-400'lerin alınması halinde Türkiye'ye F-35'lerin verilmeyeceği tehdidini savurmuştu. Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor. Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri Amerika'da devam ediyor.

Bakan Akar açıkladı ! ABD'nin küstah mektubuna cevap geliyor