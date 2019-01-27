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  3. 27 Ocak 2019 17:51

Bakan Akar'dan PKK provakasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güle ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerini ziyaret etti.

Bakan Akar'dan PKK provakasyonu açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar burada PKK'nın Irak'ın Dahok bölgesinde TSK üssünde gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı" açıklamasını yaptı.

PKK terör örgütünün önceki gün Irak’ın Dahok bölgesindeki TSK üssüne sivilleri de provoke ederek saldırmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan açıklama geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile birlikte sınır birliklerini ziyaret ederken yaptığı açıklamada Bakan Akar, “Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik’le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı. Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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