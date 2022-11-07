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Bakan Akar'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Bakan Akar'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı son dakika açıklamasında Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 1 yıl daha uzatılmasının teklif edileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada "Çatışma ayrı insani şartlar ayrı dedik. Ukrayna Türkiye aracılığıyla Rusya'ya yazılı garanti verdi. Anlaşmanın 1 yıl daha uzatılmasını önereceğiz" dedi. 

Etiketler Bakan Akar tahıl koridoru
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