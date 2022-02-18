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Bakan Bozdağ'dan talimat: ''Telefonunu açmayanı görevden alırım''

Bakan Bozdağ'dan talimat: ''Telefonunu açmayanı görevden alırım''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyelerini kabulünde, "Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyeleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

 Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.

Etiketler adalet bakanı bekir bozdağ görevden alma bürokrat bakan yardımcısı
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