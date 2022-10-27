  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: ''Yeni bir hazırlık yapıyoruz''

Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: ''Yeni bir hazırlık yapıyoruz''

Bakan Bozdağ'dan TTB açıklaması: ''Yeni bir hazırlık yapıyoruz''
Güncelleme:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Hem TTB, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz.'' dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin yapısı ile ilgili mevzuat çalışması yaptıklarını duyuran Bakan Bozdağ, “Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz'' dedi.

''YENİ BİR DÜZENLEME HAZIRLIĞINA BAŞLANDI''

Bozdağ, ''Türk Tabipler Birliği'nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı” dedi.

Bakan Bozdağ, "Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kabineye arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebiŞebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebiGüncel

 

Etiketler adalet bakanı bekir bozdağ ttb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya Sağlık Örgütü yeni tehdidin adını açıkladı: ''Ölümcül mantarlar''
Okula başlama yaşı yine değişiyor! Zorunlu olacak
Fatih Portakal seçimin tarihini açıkladı: ''Kimselere randevu vermeyin''
Bayılan kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı
Tarla sürerken buldular! Köydeki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı
Turhan Çömez, Bakan Nebati'nin Gülen'le fotoğrafını paylaştı
Genç kıza tacize meydan dayağı
Saadet Partisi'nden BTP lideri Hüseyin Baş'a ittifak yanıtı
AK Partili Mahir Ünal'ın sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Türkiye'de bir ilk! Milyoner baba çocuklarından kaçtı, DNA testinden kaçamadı