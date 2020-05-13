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  3. 13 Mayıs 2020 10:40

Bakan canlı yayında açıkladı: ''Haziran'da bir müjdemiz var''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu ve "Haziran ayında bir müjdemiz olacak" dedi.

Bakan canlı yayında açıkladı: ''Haziran'da bir müjdemiz var''
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Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

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