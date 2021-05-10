Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

LAVROV İLE ÇAVUŞOĞLU'NDAN KINAMA

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.



SPUTNİK V AŞISI GÖRÜŞÜLDÜ

İki bakan, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatının organizasyonu ve Türkiye'de üretimi ile ilgili konuları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Karabağ'da durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.