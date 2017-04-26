Bakan Çavuşoğlu'ndan gazete ilanıyla özür diledi

Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde 19 yıldır eczacı teknisyenliği yapan Selahattin Uğurkutu, geçmiş dönemde Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuoğlu’na karşı yaptığı hatalar sebebiyle ‘Özür’ başlığı altında yerel bir gazeteye ilan verdi. İlanda "Sizi çok seviyorum sevgili Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte yaptığım hatalardan dolayı özür diliyorum" ifadelerine yer verildi.

İlanla ilgili açıklama yapan Uğurkutu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu tanıdıktan sonra siyasi ideolojisi ve düşüncesinin tamamen değiştiğini söyledi. Uğurkutu, "Her düşünceye saygısı olan bir insan ve kendisine canımın feda olduğunu söyledim. Bakan beyle 2016 yılında Twitter üzerinden tanıştım ve bir türlü görüşemiyordum. Mahmutlar Mahallesi’ne miting için geldiğinde bile görüşemedik. Sonrasında akşam mesai çıkışı ’bir türlü görüşemiyoruz’ demem üzerine Bakan Bey köye döndüğünü söyledi beni çaya davet etti. Çok sevindim.

Arkadaşımla beraber gittik babası Osman Çavuşoğlu’nun evindeydik. Çok samimi ve çok içten karşıladı beni. Onun gerçek bir devlet adamı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizi ve Alanya’mızı gururla temsil ediyor. Allah yokluğunu hissettirmesin. 15 Temmuz darbe gecesi -Allah’ım sen onu koru- dedim. Allah dualarımı kabul etti" dedi.

Geçmiş dönemde Çavuşoğlu ile farklı düşündüğünü belirten Selahattin Uğurkutu, "Bakan Çavuşoğlu’nun beni affetmesi için gazeteye özür ilanı verdim. Gazetedeki ilanı gören ve bu Sabah beni arayan Bakan Çavuşoğlu’na hatasız kul olmaz hata insana mahsustur dedim. Samimiyetime inandığını ve beni affettiğini söyledi. Çok mutlu oldum" diye konuştu.