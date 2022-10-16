Bakan Dönmez Bartın maden faciasındaki son durumu açıkladı

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen ve 41 madencinin şehit olduğu maden kazasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son durumu açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YANGIN DEVAM EDİYOR, ALANI KAPATMA KARARI ALDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

BEKİR BOZDAĞ: BÜTÜN YÖNLERİYLE SORUŞTURULACAK VE AYDINLATILACAKTIR

Bölgede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bozdağ "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum.m Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Kaza anı itibatırla Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bozdağ "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.