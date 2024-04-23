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Bakan Fidan Bosna-Hersekli mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan Bosna-Hersekli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın telefon diplomasisis hız kesmeden devam ediyor. Fidan, son olarak  Bosna-Hersekli mevkidaşıyla telefonda görüştü

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Etiketler bakan fidan görüşme bosna hersek
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