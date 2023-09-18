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Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kenti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la New York'ta Türkevi’nde görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Hollanda’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alındı” denildi.

Etiketler hakan fidan hollanda görüşme
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